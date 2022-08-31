Memura 10 kat fazla promosyon ödenecek! Açıklama geldi! Resmen talih kuşu kondu! 30 bin lira hesaplara yatıyor...

SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLİYOR

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak.. Bu madde şöyle: İlk yıl sözleşmeyi fesih edenler tamamını ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder. Buna göre 2019 yılında 3 yıllık için personel başına 3000 TL alan bir kurum sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokacak. Böylece her personel için 1.500 TL iade edilerek yeni sözleşme örneğin 30 bin TL'den imzalanacak.