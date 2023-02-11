SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! Başlangıcı 1 ay geriye çekecek! 370 günle EYT kadrosuna geçebilirsiniz! 25 tam yıldan fazla....
Çalışma hayatında emeklilikle ilgili oldukça fazla soru merak ediliyor. Bu kapsamda SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin akıllarında soru işareti kalan hususlar tek tek yanıtlandı. Uzmanlara, "Memur askerlik borçlanmasıyla EYT'li olabilir mi? 8630 gün prim ödemem var. Askerliğimin kaç ayını borçlanmam gerekiyor? Sigorta girişim 1997'de olup 3869 gün SSK'ya, 1303 gün de Bağkur'a prim ödemem var. EYT kapsamında mıyım? " soruları sorularak yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen cevaplar haberimizde.
Soru: 1975 doğumluyum. İlk giriş tarihim 28 Temmuz 2000'dir. Kamuda memur olarak çalışıyorum. 1997'de 550 gün askerlik yaptım. EYT'den faydalanabilir miyim?
Cevap: 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı çalışması olmayan memurlar, maalesef askerlik borçlanmasıyla başlangıçlarını 8 Eylül 1999'dan önceki bir tarihe çekerek EYT kapsamına giremiyorlar. Askerlik borçlanmasıyla EYT'li olmanız mümkün değil. Fiili hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EYT'Lİ OLMA ŞANSIM VAR MI?
Soru: 1 Kasım 1999'da Türkiye'de işe başladım. Askerliğimi 2001'de yaptım. Fakat Temmuz 1998'de Amerika'da 1 ay sosyal güvenlik numarası alarak üniversitede çalıştım. Elimde maaş bordrosu var. EYT'li olma şansım var mı?
Cevap: Bir ay olan yurtdışı çalışma sürenizi borçlanabilirsiniz. Ancak borçlanmayla kazanacağınız bir aylık süre sigorta başlangıç tarihinizi bir ay geri çekerek 1 Ekim 1999 olmasını sağlar. Bu tarih, EYT'li olmanızı sağlamaz. Çünkü EYT'li olmak için ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor.
370 GÜN ASKERLİK BORÇLANMASIYLA EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 20 Ekim 1975 doğumluyum. 1995 ile 1997 tarihleri arasında 18 ay askerlik yaptım. 28 Aralık 1998'den beri aralıksız Bağkur'luyum. 8630 gün prim ödemem var. Askerliğimin kaç aynı borçlanmam gerekiyor? EYT ile nasıl emekli olurum?
Cevap: Emekli olmak için 9000 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. EYT kapsamındasınız. Çıkması beklenen EYT yasası, yaş aramayacak. Ancak prim arayacak. Askerliğinizin 370 gününü borçlanarak priminizi 9000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EKSİĞİMİ İSTEĞE BAĞLI PRİMLE TAMAMLAYABİLİR MİYİM?
Soru: 1 Ağustos 1997'de 4/A sigorta girişimle 30 gün prim ödemem var. 2019 yılına kadar 4A prim günüm 5054 gündür. Askerliğimi 2001 yılında yedek subay olarak tamamladım. EYT yasası için hizmet birleştirme ile birlikte 5504 günüm oldu. Şubat 2019'dan beri işsizim. Yasa çıkarsa 5900 gün şartına tabi olacağım. Kendi isteğimle sigorta primi yatırsam ve yedek subay okulunda geçen 120 gün süremi borçlanarak emekli olabilir miyim?
Cevap: Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz.