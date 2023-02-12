EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? 4A,4B,4C maaş hesaplama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir dizi tedbirler alınmaya devam ediliyor. Depremzedelere katkı sağlamak amacıyla SSK, Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ödeme takvimi güncellendi ve erkene çekildi. Peki, Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...