EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? 4A,4B,4C maaş hesaplama...
Çalışma Bakanlığı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle emekli ve memur maaşlarının erken yatacağını duyurdu. Bu kapsamda ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
12.02.2023 15:59 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:00
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir dizi tedbirler alınmaya devam ediliyor. Depremzedelere katkı sağlamak amacıyla SSK, Bağkur emekli aylıkları ile memur maaşları ödeme takvimi güncellendi ve erkene çekildi. Peki, Şubat ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...