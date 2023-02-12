1999 ö. sigorta + 3600-5000-5975 prim çizelgesi! EYT'de Meclis tarihi: 21 Şubat 2023! Sigorta başlangıcı geri çekilecek! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf Yaşsız emeklilik listesi! Staj, kısmi emeklilik...

EYT yasasının ertelenip ertelenmediği hakkında araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası Meclis çalışmalarına ara verildi. Böylece EYT TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında EYT yasasıyla alakalı değişiklikler olacak mı merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere yasadan 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve prim şartlarını yerine getirenler emekli olacak. Prim eksiği olanlar ise tamamladıkları sürede emeklilik hakkı kazanacak. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli sayılacak mı? Staj sigotası kapsamda mı? Ne zaman yasalaşacak? İşte detaylı bilgiler...