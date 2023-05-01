SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 4 müjde yolda! 1295 gün prim ödemek yeterli mi? 2008 sonrası sigortalıya intibak, %70 aylık bağlama oranı gelecek mi? 5000 prim...
EYT'liler, çalışanlar ve emekliler kendi durumuyla alakalı bazı soruların cevaplarını merak edip araştırıyor. Bu kapsamda uzmanlara, 'Eksik günlerimi nasıl tamamlayabilirim? Ekim 2008 sonrası günler için bir intibak yasası çıkma olasılığı var mı? Toplam hizmet sürem 9180 gün. Bu verilere göre ne zaman emekli olabilirim?" gibi sorular yöneltildi. İşte milyonlarca kişinin merak ettiği çalışma ve emeklilik hayatını ilgilendiren soruların yanıtları haberimizde!
Milyonlarca kişi çalışma hayatında birçok konunun detaylarını merak ediyor ve gerekli araştırmalar yapıyor. Özellikle EYT ile ilgili detaylar hala gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar uzmanlara, "Emekli olabilmek için 1295 güne ihtiyacım bulunmakta. Bu sürenin tamamını borçlanarak emekli olabilir miyim? İlk sigortalılık öncesi 1991 ve 1994 doğumlu iki çocuğum var. Doğumlarımı borçlanarak sigorta girişimi geriye çekip emekli olabilir miyim? Ekim 2008 sonrası 3600 günüm var. Ekim 2008 sonrası günler için bir intibak yasası çıkma olasılığı var mı?" sorularını yöneltti. İşte merak edilen soruların yanıtları haberimizde...
SİGORTA BAŞLANGICINDAN ÖNCEKİ DOĞUMLARIMI BORÇLANABİLİR MİYİM?
Soru: 1966 doğumluyum. İlk sigorta girişim 4 Nisan 2000'dir. İlk sigortalılık öncesi 1991 ve 1994 doğumlu iki çocuğum var. Doğumlarımı borçlanarak sigorta girişimi geriye çekip emekli olabilir miyim?
Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumlar borçlanılamıyor. Maalesef doğumlarınızı borçlanarak sigorta başlangıcınızı öne çekerek EYT kapsamına girip emekli olamazsınız. Prim gün sayınızı bildirmemişsiniz. Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 7000 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 2024'te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 gün prim ödemiş olmanız şartıyla yine aynı tarihte, yani 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (20 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak).
2008 SONRASINA İNTİBAK YASASI ÇIKAR MI?
Soru: 20 Kasım 1971 doğumluyum. Aralık 2022 döneminde SSK'dan emekli oldum. Ben emekli olduktan 4 ay sonra EYT kanunu yasalaştı. 2017 senesine kadar çalıştım sonrasında işten çıkartıldım. Daha sonra Aralık 2022 tarihine kadar işsizdim. Bu dönemde devlet yardımı almadım. Aksine işsiz olduğum halde en yüksekten GSS primi ödedim.
Sizce 2008 sonrasında işsiz kalmış ve emeklilik yaşını yıllarca boşu boşuna beklemiş vatandaşlar için bir tazminat hakkı doğar mı? Ya da toplam 6000 günle emekli oldum. Ama Ekim 2008 sonrası 3600 günüm var. Ekim 2008 sonrası günler için bir intibak yasası çıkma olasılığı var mı? Ekim 2008'den sonraki günlerde bağlama oranı yüzde 28 olduğu için, benim emekli maaşıma hiç bir etkisi olmadı. Ve şimdi asgariden yani 7 bin 500 TL emekli maaşı almaktayım. Bu tür bir düzeltme yasası çıkma olasılığı var mı?