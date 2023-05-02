2. fırsat treni 49 ilde! 2.331 TL taksitli 620 bin TL'ye 2+1 3+1 ucuz daireler! 500 TL katılımla... TOKİ'den Mayıs ayında 20.960 konut listesi geldi!
Türkiye'nin en büyük konut projelerinden biri olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bu kampanyalar, uygun fiyatlarla ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için fırsat sunuyor. TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerine ulaşmaları için sürekli olarak yeni projeler başlatıyor ve uygun fiyatlarla satışlar yapmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok kişi TOKİ'nin bu kampanyalarından yararlandı ve ev sahibi olmanın keyfini yaşadı.
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler yeni ilanları yakından takip etmeye başladı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'den projeler tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 20.960 konut, iş yeri için yeni ihale takvimi yayınlandı. 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 19 Nisan'da sona ermişti. TOKİ sahibi olmaya hak kazananlar şimdi 2 yıl içinde teslim edilmesi beklenen konutlarında oturmanın hayalini kuruyor. İşte yeni liste hakkında detaylar...
TOKİ SOSYAL KONUTTA KDV ORANI YÜZDE 1'E DÜŞECEK
TOKİ 250 bin sosyal konutta 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV oranı yüzde 1'den yüzde 8'e çıkarılmıştı. Ömer Bulut'un açıkladığı yeni düzenleme ile bu oran tekrar yüzde 1 seviyesine düşürülecek.
DEPREM BÖLGESİNDE KONUT PROJESİ DETAYLARI
Bulut, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yapılan tespitler doğrultusunda 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin konut yapılacağını söyledi. "Depremin 15'inci gününde ihalelere başladık" diyen Bulut, 81 bin 710 konut ve 23 bin 671 köy evi dahil toplam 105 bin 3871 konutun ihalesinin yapıldığını ve inşa sürecinin başladığını belirtti. Bulut, "Bunlardan 46 bin 966 konut ve köy evinin temelleri atıldı. 319 bin konutun ise 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor" dedi.
DEPREM BÖLGESİNDE KONUTLAR KAÇ METREKARE OLACAK?
El birliği ile bölgenin yeniden kalkındırılacağını söyleyen Bulut, "Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. Evini kaybeden vatandaşlarımıza sıcak bir yuva, işyerini kaybedene yeni ekmek kapıları sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlk konut teslimleri köy evlerinden başladı. 45 günde tamamlanan 10 köy evinin anahtarları Cumhurbaşkanımız tarafından verildi" dedi. Konutların 3+1 olacak şekilde planlandığını belirten Başkan Bulut, "Dairelerin her biri brüt 105 metre, net 85 metrekare olacak. Binalarımız zemin artı 3 katı, 4 katı geçmeyecek, alta dükkân olmayacak" ifadelerini kullandı.
SOSYAL KONUT İHALELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Sosyal konutta son duruma değinen Bulut, "50,100 ve 250 bin olarak açıklanan bu kampanyalara yaklaşık 6.9 milyon geçerli başvuru oldu. 50 bin konut kampanyası sonrası 56.805 konut, 100 bin konut kampanyasında 94.293 bin konut üretildi. 250 bin konut kampanyası sonrası 45 bin 414 konutun ihalesi yapıldı. Tüm ihaleleri de eylüle kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.