Kısmi emeklilikte Yaş-900 gün prim indirimi de torbada! EYT'de PRİM FARKI EŞİTLENİYOR! SSK, Bağkur'luya 5000-7200 gün + 5 yılla erken emeklilik! 2000-2008 arası sigortalılar...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda yapılan düzenleme ile birlikte, milyonlarca vatandaşa emeklilik hakkı tanındı. Bu düzenlemenin ardından, prim kolaylığı ve yaş destekleri gibi konular da masaya geldi. Son olarak, Bağkur prim eşitliği konusu da gündeme geldi. Bağkur'luların prim gün şartının düşürülmesi için yapılacak düzenleme, emeklilik reformunda en merak edilen konulardan biri oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Bağkur'luların prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu sayede, Bağkur'luların erken emeklilik hakkından yararlanmaları hedefleniyor.
02.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:01
Emeklilik için yeni adımlar atılması için hazırlıklar yapılıyor. EYT'nin hemen ardından yeni reform çalışmaları yapılıyor. Milyonlarca kişiye 4 ayrı yolla erken emeklilik kapısı açılmış olacak. Özellikle Bağkur'luların prim eşitliği konusunda çalışmalar sıkı takibe alındı. Başta küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar olmak üzere Bağkur'luların prim gün şartı düşürülecek. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik hakkı ne zaman verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler!
Özellikle küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar başta olmak üzere Bağ-Kur'luların prim gün şartı düşürülecek.