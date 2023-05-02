Kısmi emeklilikte Yaş-900 gün prim indirimi de torbada! EYT’de PRİM FARKI EŞİTLENİYOR! SSK, Bağkur’luya 5000-7200 gün + 5 yılla erken emeklilik! 2000-2008 arası sigortalılar...

Emeklilik için yeni adımlar atılması için hazırlıklar yapılıyor. EYT'nin hemen ardından yeni reform çalışmaları yapılıyor. Milyonlarca kişiye 4 ayrı yolla erken emeklilik kapısı açılmış olacak. Özellikle Bağkur'luların prim eşitliği konusunda çalışmalar sıkı takibe alındı. Başta küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar olmak üzere Bağkur'luların prim gün şartı düşürülecek. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik hakkı ne zaman verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler!