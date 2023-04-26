SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! Bağkur’a 5 yıl geri kayıt hakkı detayı! 1035 gün prim ödemek yeterli! 2000 sonrası...

Emekli olmadan GSS prim borcunun ödenmesi gerek

Soru: EYT'li olarak 3 Mart'ta emeklilik başvurusu yaptım. Yalnız ben Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorum ve şu an açık. 2 aydır prim ödemiyorum, 2 aydır borç yazıyor. Emeklilik için sorun olmasın diye bu GSS prim borcunu ödemem gerekir mi? Ödemesem emekli olduğumda GSS prim borcu iptal edilir mi? Emekli olunca GSS otomatik kapanır mı?

Cevap: Emekli olmak için GSS prim borcunu ödemeniz gerekiyor. Borç ödenmeden emekli olamazsınız. Prim borcunuzu yapılandırma kanunu kapsamında hemen ödeyin. Emekli olduğunuzda GSS prim mükellefiyetinizin kapatılması gerekir. Ancak sizin yine de SGK'ya bir dilekçe yazarak emekli olduğunuz gerekçesi ile GSS dosyanızın kapatılmasını talep etmenizde yarar var.