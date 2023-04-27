1999 öncesi sigorta hakları geçerli olacak mı? EYT'de staj sigortası detayları belli oldu! 1 yıllık çıraklık süreleri...
EYT yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapan vatandaşların ilk maaşları nisan ayında ceplerine yansıdı. EYT staj çıraklık konusu ise hala gündemdeki yerini koruyor. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...
27.04.2023 10:02 - Son Güncelleme: 27.04.2023 10:02
EYT kapsamında staj ve çıraklık sürelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatmaya başladı. Ancak staj ve çıraklık süreleri yasa kapsamında yer almadı. Bu kapsamda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar haberimizde!
Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatarken lisede staj yaptıkları iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verilen 'staj' ise eğitim kapsamında değerlendirildi.
Vatandaşlar 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep ediyor.