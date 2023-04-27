1999 öncesi sigorta hakları geçerli olacak mı? EYT'de staj sigortası detayları belli oldu! 1 yıllık çıraklık süreleri...

EYT kapsamında staj ve çıraklık sürelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca EYT'li vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatmaya başladı. Ancak staj ve çıraklık süreleri yasa kapsamında yer almadı. Bu kapsamda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar haberimizde!