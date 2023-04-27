SONUÇ ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr MSÜ sonuç sorgulama ekranı! MSÜ TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Deniz...
''27 Nisan 2023 Perşembe MSÜ sonuçları açıklandı. 2023 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre adayların Harp okulları için TYT, AYT sınavlarına girmesi gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için de TYT'ye girilmesi zorunlu. Peki MSÜ bölümleri neler? İşte TABAN- TAVAN puanları kadın erkek ve ÖSYM MSÜ sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!
27 NİSAN 2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA! ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden öğrenebilecek. Peki MSÜ sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır? İşte MSÜ bölümleri, TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Hava, Deniz...
2023 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sonuç sorgulama yapabilir.
ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.'' denildi.