SONUÇ ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr MSÜ sonuç sorgulama ekranı! MSÜ TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Deniz...

27 NİSAN 2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA! ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden öğrenebilecek. Peki MSÜ sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır? İşte MSÜ bölümleri, TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Hava, Deniz...