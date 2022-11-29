SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! 5 MÜJDE geldi! 2160 gün kazandıracak! 42,43, 52, 55, 57 yaşında...

Milyonların merak ettiği sorular tek tek cevaplandı. SSK'lı, Bağ-Kur'lu kamu çalışanı ve EYT'li milyonları ilgilendiriyor. 13 Mart 1975 doğumluyum. İşe giriş tarihim 21 Aralık 1999 olup 7468 gün prim ödemem var. 22 yıldır çalışıyorum. EYT'den yararlanabilir miyim? 1976 doğumluyum. 1995 olan sigorta girişimle 5000 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Bu ve bunlara benzer tüm soruların cevabı haberimizde...