SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 5 MÜJDE geldi! 2160 gün kazandıracak! 42,43, 52, 55, 57 yaşında...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar netleşti. Milyonlarca kişi merak ediyor. Tek tek hepsi açıklandı. Emeklilikle alakalı uzmanlara bazı sorular geliyor. "Sigorta başlangıç tarihim 1990 olup 1067 gün primim var. 3 çocuğum bulunuyor. Nasıl emekli olabilirim? 1972 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Aralık 1997 olup 6375 gün primim var. EYT'den yararlanır mıyım? Askerlik borçlanması yapsam, SSK giriş tarihimi geriye çekerek EYT'den faydalanabilir miyim?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde...
Milyonların merak ettiği sorular tek tek cevaplandı. SSK'lı, Bağ-Kur'lu kamu çalışanı ve EYT'li milyonları ilgilendiriyor. 13 Mart 1975 doğumluyum. İşe giriş tarihim 21 Aralık 1999 olup 7468 gün prim ödemem var. 22 yıldır çalışıyorum. EYT'den yararlanabilir miyim? 1976 doğumluyum. 1995 olan sigorta girişimle 5000 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Bu ve bunlara benzer tüm soruların cevabı haberimizde...
Cevap: Doğum tarihiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Sorunuzu 18 ay askerlik yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan askerlik sürenizin 17 ayını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 17 ay geri giderek 1 Eylül 1999 olur ve sizi EYT kapsamına sokar. Bu başlangıca göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz.
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayanları emekli eden bir yasa çıkartılırsa, priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 1 Eylül 2024'te emekli olabilirsiniz.