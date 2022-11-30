Sıfıra iniyor! Bunu yapanın emekli maaşı tuzla buz oluyor! Sakın bu ödemeyi yapmayın!

Emeklilere özel imkânlar dahilinde sunulacak olan olanakların geniş standartlar dahilinde sunulması kişilerin avantajlarla dolu bir hizmetten yararlanmasında etkili oluyor. Emeklilerle ilgili çıkacak olan yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.