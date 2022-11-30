Sıfıra iniyor! Bunu yapanın emekli maaşı tuzla buz oluyor! Sakın bu ödemeyi yapmayın!
Kişilerin aklına takılan en mühim sorulardan birisi de şayet ki emekli olamazsam ödediğim primleri yeniden geri alabilir miyim? Sorusu olarak ön plana çıkıyor. Bu anlamda çalışmaya devam eden milyonlar için emekli olduklarında dikkat etmeleri gereken detayları verdik.
30.11.2022 11:55 - Son Güncelleme: 30.11.2022 11:55
Son dakika haberleri kapsamında emekli maaşı düşüyor. Bu ödemeyi yapanların maaşları sıfıra inecek. Vatandaşların emekli maaşlarını yüksek miktardan alabilmeleri bağlamında prim ödemeleri yapmaları lazımdır. Prim ödemelerini yüksekten yapan vatandaşlar imtiyazlı bir hizmet imkanı kapsamında yüksek maaş olanağından yararlanma fırsatlarına sahip oluyorlar.