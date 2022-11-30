Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!
Birden çok maaş almak isteyenlerin emekli olduktan sonra maaş alma hakkı vardır. Bu maaşlardan en fazla yararlananlar ise kadınlar olmaktadır. Peki SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı nasıl verilir? İşte detaylar
30.11.2022 11:36 - Son Güncelleme: 30.11.2022 11:37
Günümüzde çok sayıda vatandaş SGK'nın yönetmeliğini pek bilmiyor. Eğer yönetmelik iyi bilinirse ve uygulanırsa 2 veya 3 maaş alabilirsiniz. Ek olarak maaş alabilmek isteyen kişilerin ise yapması gereken tek prosedür SGK kurumuna ek maaş isteklerini bildirmek. Genel olarak aranılan koşulların başında ise 1800 prim günü ödemesi gelmektedir.