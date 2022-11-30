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Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!

Birden çok maaş almak isteyenlerin emekli olduktan sonra maaş alma hakkı vardır. Bu maaşlardan en fazla yararlananlar ise kadınlar olmaktadır. Peki SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı nasıl verilir? İşte detaylar

takvim.com.tr
30.11.2022 11:36 - Son Güncelleme: 30.11.2022 11:37
Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!

Günümüzde çok sayıda vatandaş SGK'nın yönetmeliğini pek bilmiyor. Eğer yönetmelik iyi bilinirse ve uygulanırsa 2 veya 3 maaş alabilirsiniz. Ek olarak maaş alabilmek isteyen kişilerin ise yapması gereken tek prosedür SGK kurumuna ek maaş isteklerini bildirmek. Genel olarak aranılan koşulların başında ise 1800 prim günü ödemesi gelmektedir.

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Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!

Kişinin annesinin babasının veya eşinin vefat etmesi durumunda kadınlara ek olarak maaş bağlanmaktadır. Maaş hakkının olabilmesi için ise vefat tarihinin 2008 yılından önce olması gerekmektedir.

Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!

2008 öncesinde vefatlarda kadınlara ek maaş hizmeti verilmemektedir.

Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!

Ek Eş Vefat Maaşı Şartları

Eşlerin vefat etmesi halinde kadınlara verdiği aylıklar bağlamında tespit edilen birtakım koşullar bulunuyor. Bu koşullar ise şöyledir.

Evrakı teslim edene anında bağlanıyor! SGK-SSK Bağ kur emeklisine aynı anda 1-2-3 maaş alma fırsatı!

İlk olarak vefat eden eşin Bağ kur üstünden emekli olması lazımdır. SSK üstünden emekli olan vatandaşlar vefat etmesi halinde kadınlara maaş verilmemektedir.

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