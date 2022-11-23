SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, emekli herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! Son 7 yıl hesabına dikkat! 4500 gün ve 60 yaşında...

CEVAP

Askerlik borçlanması askerlik yapılan tarihe mal edilir. Askerlik borçlanması ile kazanılan sürenin son yedi yıl hesabına dahil edilmesi için askerlik hizmetinin son yedi yıl içinde yapılması gerekir. Sonuç olarak askerlik borçlanması ile kazanacağınız süre son yedi yıl hesabında dikkate alınmaz.