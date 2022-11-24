Banka hesaplarına yatmaya başladı: 2 gün içinde çekebilirsiniz! Emekli maaşı olan herkese 9.500 TL veriliyor!

Son dakika haberleri kapsamında emeklilerle alakalı yeni haberler gelmeye her gün devam ediyor. Emeklilere özel standartlar dahilinde promosyon oranlarında ciddi oranda bankalar birbirleriyle kıyasıya mücadele durumuna girdiler. Bankalar sunmuş bulunduğu cazip teklif oranlarıyla emeklilere 9.500 TL tutarında promosyon teklifleri sunulacağını kararlaştırdı. Bu promosyon emekliler amacıyla olabildiğince güzel bir fırsat olarak sunuluyor. Çok sayıda emeklinin bu promosyon için bankalarda sıraya gireceği düşünülüyor.