SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! 11.000 TL'ye ULAŞTI! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....
Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları sonrasında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 senesinde ücretleri güncellenen promosyon ödemeleri tek tek değişti. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. İşte Ekim 2022 güncel banka banka promosyon miktarları!
10.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 10.10.2022 10:22
EKİM AYI PROMOSYON LİSTESİ 2022! Bankalar, son dönemlerde müşteri çekmek suretiyle yeni promosyon kampanyaları düzenliyor. 3 sene boyunca maaş aldıkları bankalarda kalma sözü verenler, bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 8-9-10-11 BİN TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Vatandaşlar bankalarla promosyon anlaşması imzaladıklarında ödemelerini peşin olarak alabiliyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur'lulara müjde verildi. İşte en yeni promosyon kampanyaları haberimizde!