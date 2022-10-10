Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! 11.000 TL'ye ULAŞTI! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! 11.000 TL'ye ULAŞTI! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları sonrasında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 senesinde ücretleri güncellenen promosyon ödemeleri tek tek değişti. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. İşte Ekim 2022 güncel banka banka promosyon miktarları!

takvim.com.tr
10.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 10.10.2022 10:22
11.000 TL’ye ULAŞTI! SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

EKİM AYI PROMOSYON LİSTESİ 2022! Bankalar, son dönemlerde müşteri çekmek suretiyle yeni promosyon kampanyaları düzenliyor. 3 sene boyunca maaş aldıkları bankalarda kalma sözü verenler, bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 8-9-10-11 BİN TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Vatandaşlar bankalarla promosyon anlaşması imzaladıklarında ödemelerini peşin olarak alabiliyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur'lulara müjde verildi. İşte en yeni promosyon kampanyaları haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
11.000 TL’ye ULAŞTI! SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

Promosyon yarışına özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da dahil oluyor. Kamu bankaları promosyon miktarını artırmadığı için emekliler yüksek promosyondan yararlanamıyordu.

11.000 TL’ye ULAŞTI! SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

. Bu nedenle emekli maaşını özel bankalara taşıyanlar oldu. Müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları ise harekete geçti. 5 bin TL verilecek. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın promosyon teklifi.

11.000 TL’ye ULAŞTI! SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

Promosyon rekabetinde daha fazla geride kalmak ve müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları hükümetin de talimatıyla bir hazırlık yaptı.

11.000 TL’ye ULAŞTI! SSK, Bağkur, 4C Ekim ayında emekli promosyonları kanatsız uçuyor! Ödeme PEŞİN! Yapı Kredi, Finans, Fibabanka, HSBC, ING....

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Hazine ve Maliye Bakanlığı'na promosyon teklifini sundu. Her emekliye 5 bin TL verilecek. İşte o haber...

SON DAKİKA