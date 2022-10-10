Artık 38-39-40-45-52 yaşında erken emeklilik mümkün! Bu kişiler EYT'yi oturup beklemese de olur! EYT'SİZ 1999-2000-2007-2008-2010 SGK prim yıl denklemine göre erken emeklilik DİZELGESİ!

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 senelik sigortalılık zamanını tamamlayınca yaş şartından emekli olabiliyor. Primi yetersiz bulunduğu durumda yaştan emeklilik koşulları, işe giriş tarihine göre değişiyor. Bunlardan birisi ise 3600 günle emekli olma imkanı. Bilindiği üzere her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için yıl, yaş ve prim şartını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte merak edilen tüm detaylar!