1992, 1994, 1997, 2000, 2002 sigorta girişlilere yaş gizemi KEŞFEDİLDİ! İlk safhada EYT'li sayılmayacaklar: 36-37-42-44 yaş ölçüsüyle... EYT'de tüm kodlar sil baştan!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili oldukça önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa 2022 yılının en çok konuşulan konusu haline geldi. Konuyla ilgili son olarak Vedat Bilgin, "Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik." dedi. işte EYT hakkında son gelişmeler haberimizde!
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. EYT çalışmalarının son aşamasının aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Bir diğer taraftan da düzenleme hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Düzenleme heyecanla beklenirken, en çok, "Ben EYT'li miyim?" sorusunun yanıtı merak edilirken, staj ve çıraklık sigortası hakkında da gelişmeler takibe alınıyor. Öte yandan da askerlik borçlanması ve eksik prim sorunları gündeme geldi. İşte EYT hakkında son gelişmeler ve doğru bilinen yanlışlar!
BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI
EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:
"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."
Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.
EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.
Çalışma Bakanı Bilgin, EYT yönelik düzenlemenin de Aralık'ta Meclis'e geleceğini belirterek, "99 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" dedi. Düzenlemenin detayları heyecanla beklenirken; pek çok kişi 'Beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilir miyim?' diye soruyor.
EN ÖNEMLİ KRİTER TARİH
Genel çerçeveden bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu kişilerin yeni düzenlemeyle nasıl emekli olacağı bilinmiyor? Ancak prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor.