SSK, Bağkur, 4C, asgari ücretli, EYT'li herkes için uygulanacak! 9 bin 900 TL maaş... Yüzde 45 üzerinden hesaplanıyor! 1995-2001 yılında işe girenler...
SSK, Bağkur, emekli, memur, asgari ücretli, EYT'li herkesi ilgilendiren haber geldi. Vatandaşlar çalışma hayatında birçok sorunun yanıtını merak ediyor. Uzmanlara, "Yıl sonunda asgari ücretin 9 bin 900 TL olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur? Benim 1995 yılında staj başlangıcım var, ilk sigortalı olduğum tarih ise 2001. Staj başlangıcı sayılırsa EYT kapsamına alınır mıyım? Sigortalılık öncesi doğum borçlanması çıkarılmayacak mı?" ve bunlara benzer sorular soruluyor. Haberimizde merak edilen soru ve cevaplara yer verdik. işte detaylar...
Çalışma hayatı ile ilgili sıkça merak edilen konular yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin hemen ardından EYT ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Çalışanlar bir yandan da asgari ücret artışını merak etmeye başladı. EYT düzenlemesinden asgari ücret zammına, doğum borçlanmasından emekli maaşı hesabına kadar çalışma hayatı ile ilgili merak edilen çok sayıda sorunun cevabı haberimizde.
Yıl sonunda asgari ücretin 9 bin 900 TL olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur?
Merhaba, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret yıl sonunda belli olacak. Henüz komisyon bile toplanmamışken bu rakamların telaffuz edilmesi pek gerçekçi değil.Ancak Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma Bakanımızın yaptığı açıklamalara bakacak olursak en az yüzde elli oranında bir zam oranı bekleniyor. Bu durumda en düşük rakam 8 bin 250 TL olacaktır
Benim 1995 yılında staj başlangıcım var, ilk sigortalı olduğum tarih ise 2001. Staj başlangıcı sayılırsa EYT kapsamına alınır mıyım?
Son günlerde enteresan gelişmeler oluyor, hiç akıllarda yokken Çalışma Bakanı çıkıp staj sigortasını da EYT ile çözüleceğini söyledi.
Net bir açıklama değildi ama bir uzman olarak bomba etkisi yaratacak bu gelişmeleri açıklamaları an meselesi. Bu yönde bir gelişme yaşanırsa EYT kapsamına girmiş olursunuz.
Benim sigortalılık başlangıcım 01.10.2000, askerliğimi de 1997 yılında 18 ay yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam EYT kapsamına girer miyim, girersem askerliğimin hepsini mi ödemeliyim yoksa yetecek kadarını mı?
Merhaba, askerlik borçlanmanızı yetecek kadarıyla yaparsanız EYT kapsamına girmiş olursunuz. Bunun için 390 gün borçlanma yapmanız yeterli olacaktır, 2022 yılı sonuna kadar borçlanma yaparsanız ödeyeceğiniz en düşük rakam 26 bin 919 lira olacaktır.