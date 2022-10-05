TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi... Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT'den 2 ayda bir alabilirsiniz!
Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Kadınlara devlet tarafından birçok alanda destekler sağlanıyor. Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Ödemeler iki ayda bir olacak şekilde 1.000 lira olarak yapılıyor. İşte kadınlara verilen destekler hakkında detaylar!
05.10.2022 09:59 - Son Güncelleme: 05.10.2022 10:00
Devlet tarafından birçok kişiye yardım ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı ile eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi destek sağlanıyor. Dul kadına 1.000 TL ödeme yapılırken, çoklu doğum yardımında ise 400 TL destek sağlıyor. Peki, kimler bu yardımlardan faydalanabilir? İşte şartlar ve detaylar!