TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi... Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT'den 2 ayda bir alabilirsiniz!

Devlet tarafından birçok kişiye yardım ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı ile eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi destek sağlanıyor. Dul kadına 1.000 TL ödeme yapılırken, çoklu doğum yardımında ise 400 TL destek sağlıyor. Peki, kimler bu yardımlardan faydalanabilir? İşte şartlar ve detaylar!