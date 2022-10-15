Son dakika gram altın uyarısı geldi! Aman bunu sakın yapmayın büyük zarar edersiniz! Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 15 Ekim Cuma 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
15 Ekim 2022 Cumartesi günü altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Altını olanlar bu sayılar karşısında perişan oldu. Altın yatırımcıları gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? oldu sorularının yanıtlarını merak ediyor. Altın fiyatları ABD enflasyon sayılarının açıklanmasının sonrasında sert düşüşe geçerken, bir türlü toparlanamadı. Gittikçe değer kaybeden altın adeta göz göre göre eridi.
Altının ons fiyatı bugün 1644 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Yatırımcılar ise hafta sonunun ilk günü olan cumartesi günü yurt dışı piyasalarda son dakika altın fiyatlarını takip ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, gremse altın ne kadar? İşte 15 Ekim 2022 canlı altın fiyatları... Altın piyasasında FED baskısıyla fiyat gerilemeleri sürüyor. ABD enflasyon rakamlarının piyasaların beklentilerinin üstünde gelmesi ile altın fiyatlarındaki baskılar da arttı. Altın satışları hızlanırken ons altın fiyatları çok sert düştü. 1.700 dolar civarını zorlayan ons altın şu anda 1.644 dolar noktasına kadar değer kaybetti. Altın piyasasında gerçekleşen bu fiyat savrulması üstüne Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş değerlendirmelerde bulunarak altın yatırımcılarına uyarılar yaptı.
İslam Memiş, altın yükselecek mi düşecek mi sorusuna karşı şu şekilde konuştu:
"Belirsizlik ve risklerin arttığı dönemlerde de altının Ons fiyatı 1615 ila 1660 dolar arasında dalgalanıyor. İster istemez gram altında gün bazında günlük 20-30 lira gibi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir. Genellikle yatırımcılar ekran fiyatlarıyla serbest piyasalar arasındaki kur farkına kesinlikle ilgi etmeli. Ekran fiyatıyla serbest piyasalarda Gram Altın/TL fiyatında 25-30 lira gibi bir fark var. Genellikle talepten meydana gelen bir farkı ifade etmek isterim."
Altının ons fiyatının 1.728 dolar oranına kadar yükselişiyle kar satışlarının yaklaştığını bildiren Memiş, şunları söyledi: "Ons altın geniş bant aralığı 1.680-1.780'dır. 1.704 seviyesinden kapanışlar gerçekleşirse 1.680 dolar bant aralığına inebilir fakat bu kalıcı olmaz.Gram altının 1.000 lira altına sarkması zor.