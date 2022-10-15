Son dakika gram altın uyarısı geldi! Aman bunu sakın yapmayın büyük zarar edersiniz! Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 15 Ekim Cuma 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altının ons fiyatı bugün 1644 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Yatırımcılar ise hafta sonunun ilk günü olan cumartesi günü yurt dışı piyasalarda son dakika altın fiyatlarını takip ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, gremse altın ne kadar? İşte 15 Ekim 2022 canlı altın fiyatları... Altın piyasasında FED baskısıyla fiyat gerilemeleri sürüyor. ABD enflasyon rakamlarının piyasaların beklentilerinin üstünde gelmesi ile altın fiyatlarındaki baskılar da arttı. Altın satışları hızlanırken ons altın fiyatları çok sert düştü. 1.700 dolar civarını zorlayan ons altın şu anda 1.644 dolar noktasına kadar değer kaybetti. Altın piyasasında gerçekleşen bu fiyat savrulması üstüne Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş değerlendirmelerde bulunarak altın yatırımcılarına uyarılar yaptı.