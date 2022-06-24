SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C’li, EYT’li, memur, çalışan herkes için müjde geldi! En az 6.015 TL maaş verilecek! 45-46-47-50-58 yaşında...

Temmuz ayında emekliler için nasıl bir artış planlanıyor, bilgi verebilir misiniz? SAİT CANLI

Emekliler için Temmuz ayında enflasyon rakamlarına göre artış yapılacak. 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa bu oran emeklilerin ve memurların zamlarını da belirleyecek. Haziran enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak buna göre de 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan hesaplamalara ve tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 40.75'e çıkması bekleniyor.