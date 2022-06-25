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Haberler Ekonomi Temmuz'da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Temmuz'da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Memur ve emeklisinin Temmuz zammı TÜFE tahminine göre % 40.25 beklenirken; ek iyileştirme için de Ocak formülü gündemde. Bu artış sosyal desteklere de yansıyacak.

Çığıl Ön Yener
25.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.06.2022 06:58
Temmuz’da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak.

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Temmuz’da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Temmuz’da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Memur maaşlarındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

Temmuz’da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Haziran enflasyonu tahmini ise Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 3.77 çıktı.

Temmuz’da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 olacak, memurun zammı yüzde 33.25 enflasyon farkıyla yüzde 40.25'i bulacak.

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