Temmuz'da milyonlara yeni maaş! TÜFE tahminine göre % 40.25 artış! Peki gelirlere nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...
Memur ve emeklisinin Temmuz zammı TÜFE tahminine göre % 40.25 beklenirken; ek iyileştirme için de Ocak formülü gündemde. Bu artış sosyal desteklere de yansıyacak.
25.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.06.2022 06:58
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Haziran enflasyonu tahmini ise Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 3.77 çıktı.
Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 olacak, memurun zammı yüzde 33.25 enflasyon farkıyla yüzde 40.25'i bulacak.