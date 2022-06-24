En dipleri görecek adeta dağılıyor! İslam Memiş'ten son dakika dolar, altın yorumu! Gram altında seviye 980 TL... Altın alınır mı, satılır mı?

Altın neden düşüyor, yükselecek mi konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gözünü korkuturken gözler piyasalarda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son analizinde ons altına dair rakam vererek tahminlerini paylaştı. Gram altından şu anki seviyeden çıkış yaptığını belirten Memiş, Ons altın fiyatında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmediğini bildirdi. Son dakika haberine göre, BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından gram altın fiyatı 984 seviyelerine çekildi. Dolar ise 16,73 TL seviyelerine indi. Peki, altın ve dolar neden düşüyor? Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? İşte son dakika altın yorumları!