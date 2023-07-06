SSK, BAĞ-KUR’luya müjde az evvel verildi! Yarın sabah 09.00’da bankalara koşun! Netleşti, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, üstü emekli maaşı alanlara...

Emekliler şu sıralar hem zam haberlerini hem de bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında emekli maaşları için iyileştirmeler yapılacağını belirterek "İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " ifadelerini kullandı. Gözler emekli zammı müjdesindeyken bankalardan da müjde geldi. Emekliler için güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu. İşte detaylar...