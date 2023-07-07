Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?
Temmuz zammı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 19.77, memur emeklilerinde yüzde 17.55 çıkarken, artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. İşte yaklaşık 16 milyon emeklinin zam hesabının detayları...
YENİ MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 19.77, memur emeklilerinde yüzde 17.55 olacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni maaşlar üzerinden hesaplanarak ödenecek. Dolayısıyla hem maaşlar hem ek ödemelerin tutarı artmış olacak. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme olmak üzere 10 bin 400 lira veriliyordu. Şimdi SSK emeklisiyse yüzde 19.77 zamla 11 bin 977 liralık yeni aylık üzerinden 479,08 lira ek ödeme verilecek, toplam ödeme 12 bin 456 lira 8 kuruş olacak.
EMEKLİ AYLIĞIM EK ÖDEME DAHİL 6 BİN 500 LİRAYDI. NİSAN'DAN BU YANA 7 BİN 500 LİRA ÖDENİYOR. ZAM ORANI 7 BİN 500 LİRAYA MI EKLENECEK?
Temmuz zammı bu ödemeye değil, kök aylığa yansıyacak. Artışın yansıtılmasının ardından kök aylık 7 bin 500 lirayı aşıyorsa, hesaba kök aylık yatırılmaya başlanacak. Yoksa emekli aylığı 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödenmeye devam edilecek. 6 bin 500 liralık aylığınız yüzde 19.77 liralık zamla 7 bin 785 liraya yükselecek. Size 7 bin 785 lira yatırılacak.