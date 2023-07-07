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Haberler Ekonomi Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

Temmuz zammı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 19.77, memur emeklilerinde yüzde 17.55 çıkarken, artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. İşte yaklaşık 16 milyon emeklinin zam hesabının detayları...

Çığıl Ön Yener
Takvim
07.07.2023 06:58 - Son Güncelleme: 07.07.2023 06:59
Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz zam ayı oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Kök aylık, ek ödemeler başta olmak üzere pek çok konuda da da soru yağdı.

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Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

YENİ MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 19.77, memur emeklilerinde yüzde 17.55 olacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni maaşlar üzerinden hesaplanarak ödenecek. Dolayısıyla hem maaşlar hem ek ödemelerin tutarı artmış olacak. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme olmak üzere 10 bin 400 lira veriliyordu. Şimdi SSK emeklisiyse yüzde 19.77 zamla 11 bin 977 liralık yeni aylık üzerinden 479,08 lira ek ödeme verilecek, toplam ödeme 12 bin 456 lira 8 kuruş olacak.

Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

MEVCUT
Net maaş: 10.000 TL
Ek ödeme: 10.000 x % 4 = 400 TL
Aylık ödeme: 10.400 TL

YENİ
Net maaş: 10.000 x % 19.77 = 11.977 TL
Ek ödeme: 11.977 x % 4 = 479,08 TL
Aylık ödeme: 12.456,08 TL

Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

KİM YÜZDE 4 EK ÖDEME ALACAK?
İlk 6 ayda ek ödemenin oranı 4 bin 66 liranın üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'iydi. Bu sınır 4 bin 780 lira 70 kuruşa yükseldi. Yeni net maaşları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4 olarak hesaplanacak.

Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

EMEKLİ AYLIĞIM EK ÖDEME DAHİL 6 BİN 500 LİRAYDI. NİSAN'DAN BU YANA 7 BİN 500 LİRA ÖDENİYOR. ZAM ORANI 7 BİN 500 LİRAYA MI EKLENECEK?
Temmuz zammı bu ödemeye değil, kök aylığa yansıyacak. Artışın yansıtılmasının ardından kök aylık 7 bin 500 lirayı aşıyorsa, hesaba kök aylık yatırılmaya başlanacak. Yoksa emekli aylığı 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödenmeye devam edilecek. 6 bin 500 liralık aylığınız yüzde 19.77 liralık zamla 7 bin 785 liraya yükselecek. Size 7 bin 785 lira yatırılacak.

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