Emekliye zam hesabı: Kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu! Aylıklar ve ek ödemeler hangi rakamlara çıkacak?

YENİ MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 19.77, memur emeklilerinde yüzde 17.55 olacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni maaşlar üzerinden hesaplanarak ödenecek. Dolayısıyla hem maaşlar hem ek ödemelerin tutarı artmış olacak. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme olmak üzere 10 bin 400 lira veriliyordu. Şimdi SSK emeklisiyse yüzde 19.77 zamla 11 bin 977 liralık yeni aylık üzerinden 479,08 lira ek ödeme verilecek, toplam ödeme 12 bin 456 lira 8 kuruş olacak.