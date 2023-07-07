BİM 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listelendi! Cuma günü geldi fiyatlar takır takır düştü! 149 TL'ye şezlong satılıyor! Sandalet, bisiklet, şapka...

BİM'in aktüel ürünleri güncel haliyle yayımlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar özellikle Temmuz ayında yaz tatili için uygun fiyata alabilecek ürünler arıyor. Bu Temmuz ayında BİM harekete geçti ve bir çok üründe indirim başlattı. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimli? Teknolojik aletlerden gıdaya, giyimden bebek oyuncaklarına envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. 149 TL'ye şezlog satılıyor! Sandalet, bisiklet, şapkada da fiyatlar indi. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...