BİM 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listelendi! Cuma günü geldi fiyatlar takır takır düştü! 149 TL'ye şezlong satılıyor! Sandalet, bisiklet, şapka...
Cuma gününün gelmesiyle birlikte zincir marketlerin aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle BİM marketlerinde indirime giren ürünler merak ediliyor. Bu hafta sonunu da kapsayan yepyeni indirimli ürünler raflardaki yerini almaya başladı. Vatandaşlar ister elektronik alet, ister ev eşyası alsın, ister yaz tatili için kıyafet, terlik, şapka arasın tüm ihtiyaç ürünleri indirimli halleriyle BİM'de yer alıyor. İşte merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
07.07.2023 11:20 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:22
BİM'in aktüel ürünleri güncel haliyle yayımlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar özellikle Temmuz ayında yaz tatili için uygun fiyata alabilecek ürünler arıyor. Bu Temmuz ayında BİM harekete geçti ve bir çok üründe indirim başlattı. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimli? Teknolojik aletlerden gıdaya, giyimden bebek oyuncaklarına envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. 149 TL'ye şezlog satılıyor! Sandalet, bisiklet, şapkada da fiyatlar indi. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...