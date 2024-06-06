SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamalarına olanak tanıdı. 2024 yılının ilk beş ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %22.72 olarak kesinleşti. Ancak, yılın ilk yarısındaki enflasyon tahminleri bu oranın %25'i aşabileceğini gösteriyor. Temmuz ayında emekli maaşlarının ne kadar olacağına dair merak edilen maaş tablosu, emeklilerin beklentilerini şekillendiriyor ve onlara mali planlamalarında rehberlik ediyor. Bu gelişmeler, emeklilerin ekonomik durumlarını yakından etkileyecek önemli değişikliklere işaret ediyor.