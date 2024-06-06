SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile 13.215 TL maaş yolda! Emekliye %40 zam hesabı yapıldı! 10.000, 11.390 TL alanlar temmuzda...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamalarına olanak tanıdı. 2024 yılının ilk beş ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %22.72 olarak kesinleşti. Ancak, yılın ilk yarısındaki enflasyon tahminleri bu oranın %25'i aşabileceğini gösteriyor. Temmuz ayında emekli maaşlarının ne kadar olacağına dair merak edilen maaş tablosu, emeklilerin beklentilerini şekillendiriyor ve onlara mali planlamalarında rehberlik ediyor. Bu gelişmeler, emeklilerin ekonomik durumlarını yakından etkileyecek önemli değişikliklere işaret ediyor.
2024 yılının ilk beş ayında enflasyon oranının yüzde 22.72 olarak belirlenmesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi bir artışa işaret ediyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 25'i aşabileceği tahmin ediliyor. Böylece, emeklilerin Temmuz zammı yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.
İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı.
TEK VERİ KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıktı. Böylece 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken, enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor.