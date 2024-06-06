SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

%25 indirimle 2'li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! Puding, peynir, yumurta, zeytin...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes alabilmesi için haziran ayına özel olarak büyük indirimler sunuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu indirimler, birçadığınıza büyük tasarruf fırsatları sunacak. Bu özel günlerde, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaç ürününde cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, ihtiyaçlarınızı Tarım Kredi Marketlerinde ekonomik fiyatlarla karşılayın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:15 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:13
%25 indirimle 2’li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! Puding, peynir, yumurta, zeytin... 1

Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bulunan şubelerinde yeni indirimleri duyurdu. Yayınlanan yeni katalogla birlikte dana kıyma, tereyağı, kasap sucuk ve satır köfte gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte Tarım Kredi Market'te indirimde olan ürünler ve fiyatları...

%25 indirimle 2’li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! Puding, peynir, yumurta, zeytin... 2

Seçili Pakmaya Ürünlerinde %25 İndirim müjdesi!

%25 indirimle 2’li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! Puding, peynir, yumurta, zeytin... 3

04-23 Haziran tarihlerinde geçerli olacak.

SON DAKİKA