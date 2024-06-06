%25 indirimle 2'li alım fırsatı; 73 üründe altın fiyatlar listelendi! Tarım Kredi Market 5-7 Haziran kataloğu! Puding, peynir, yumurta, zeytin...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes alabilmesi için haziran ayına özel olarak büyük indirimler sunuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu indirimler, birçadığınıza büyük tasarruf fırsatları sunacak. Bu özel günlerde, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaç ürününde cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, ihtiyaçlarınızı Tarım Kredi Marketlerinde ekonomik fiyatlarla karşılayın.