SSK, Bağ-Kur'luya 3 bin TL ikramiye ile 14.599 TL maaş kapıda! Emekliye %30 zam hesabı oluştu! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar temmuz ayında...

1 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacakları zam oranı da netleşmeye başladı. 2024 yılının ilk beş ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen zam oranı %22.72 olarak kesinleşti. Ancak, yılın ilk yarısındaki enflasyon tahminlerine göre bu oranın %25'i aşması bekleniyor.

2 Temmuz ayında maaş zammı bekleyen emekliler, ek iyileştirme müjdesiyle de umutlanıyor. Bu bağlamda, taban aylık artışı ve refah payı konuları ön plana çıkmış durumda. Eğer ek iyileştirme kararı alınırsa, Meclis tatile girmeden gerekli adımlar atılacak. Emeklilerin maaşlarında yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başlamışken, gözler ek iyileştirmelerde. Peki, temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...