Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonların geliri Temmuz ayıyla birlikte artacak. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşları zamlanırken; memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Artışta enflasyon oranı belirleyici olurken, ipuçları da geliyor. İşte tüm detaylarıyla Temmuz zamları...



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

Temmuz'da kök aylıklar ilk 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bunun 5 aylık bölümü belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Geriye tek veri kalırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.56'lık Haziran ayı enflasyon tahmini zam oranının yüzde 25.86 çıkabileceğini ortaya koydu. Artış 3 Temmuz'da belli olacak.



MEMUR MAAŞLARI

Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 5 aylık TÜFE'ye göre enflasyon farkı yüzde 6.71'e, zam oranı yüzde 17.38'e ulaştı. Yüzde 25.86 olan ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre fark yüzde 9.44'ü, Temmuz zammı yüzde 20.39'u bulacak. En düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 560 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER

Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 20.39 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 82 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 458,01 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 229,01 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 2 bin 490 liradan 2 bin 998 liraya ulaşacak. Ayrıca öğretim yılına hazırlık ödeneği başta olmak üzere pek çok ek ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.



MEMUR EMEKLİSİ AYLIKLARI

Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.39 beklenirken, buna göre en düşük aylık 14 bin 741 liradan 17 bin 747 liraya çıkacak. Ayrıca Temmuz'da memur emeklilerine refah payı konusu da karara bağlanacak.



EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 20.39 çıkarsa uzman olmayanların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 320, uzmanların ilave ödemesi 19 bin 782 liradan 23 bin 816 liraya yükselecek.

KAMU İŞÇİLERİ

Kamudaki işçilere yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.86 çıkarsa zam oranı yüzde 14.42 farkla yüzde 25.86'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 lirayken 41 bin 734 lira olacak.



65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar memur artışı yüzde 20.39 çıkarsa 4 bin 219 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki

desteğin tutarı, artış yüzde 20.39 olursa 9 bin 160 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Memur zammı yüzde 20.39 olursa yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 368, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 52 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık yüzde 20.39 artışa göre 2 bin 797 liradan 3 bin 368 liraya yükselecek.

AİLELERE SED DESTEĞİ

Artış yüzde 20.39 olursa okul öncesi için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi 4 bin 351, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 526, ortaöğretimde okuyan için 6 bin 961, yükseköğrenimde okuyan için 7 bin 831 liraya çıkacak.



HASTA YARDIMLARI

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.39 artış tahminine göre 9 bin 160 liraya ulaşacak.



ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Temmuz artışı yüzde 20.39 olursa 42 bin 207 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 41 bin 886 lira kıdem tazminatı ödenecek.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.