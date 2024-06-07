Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından üzerinde çalışıldığı duyurulan yeni vergi paketi, sektör temsilcileri arasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Gayrimenkul, borsa ve daha birçok sektörü etkileyecek olan bu paketin detayları henüz netleşmemişken, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyu mercek altına aldı. İşte detaylar...