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Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından üzerinde çalışıldığı duyurulan yeni vergi paketi, sektör temsilcileri arasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Gayrimenkul, borsa ve daha birçok sektörü etkileyecek olan bu paketin detayları henüz netleşmemişken, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyu mercek altına aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 11:35 Güncelleme 07 Haziran 2024, 11:36
Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor? 1

Hükümet, vergide eşitliği ve adaleti sağlamak için yeni bir vergi reformu paketi hazırlıyor.

Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor? 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan vergi paketini merakla beklenirken, herkesin gündeminde olan vergi paketinde birçok formül üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor? 3

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bu formülleri köşesinde ele aldı.

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