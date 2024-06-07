Tarım Kredi Market 8-9 Haziran kataloğu 2024! Hafta sonuna özel 18,50'ye düştü; 7 üründe yarı yarıya fiyatlar! Karpuz, soğan, Ayçiçek yağı, tereyağı...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Temmuz ayına girerken tüketicileri sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye genelindeki şubelerinde geçerli olacak bu kampanya kapsamında, temel gıda ürünlerinde önemli indirimler sunulacak. Özellikle dana kıyma, tereyağı ve kasap sucuk gibi günlük hayatta sıkça tüketilen ürünlerde yapılan indirimler dikkat çekiyor.
Tarım Kredi Market'in Haziran ayı indirim kataloğu açıklandı ve birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Yüksek kaliteli zeytinyağı, günlük taze süt, taze yumurta ve damakları şenlendiren beyaz peynir gibi temel gıda ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, un, şeker, ayçiçek yağı ve domates salçası gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde de indirimler mevcut. Çay, makarna ve daha birçok üründe yapılan bu indirimler, aile bütçesini düşünenler için büyük fırsatlar sunuyor.
Karpuz KG: 9,50 TL
Soslu Dana Döner: 115,90 TL