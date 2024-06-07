Tarım Kredi Market 8-9 Haziran kataloğu 2024! Hafta sonuna özel 18,50'ye düştü; 7 üründe yarı yarıya fiyatlar! Karpuz, soğan, Ayçiçek yağı, tereyağı...

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Tarım Kredi Market'in Haziran ayı indirim kataloğu açıklandı ve birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Yüksek kaliteli zeytinyağı, günlük taze süt, taze yumurta ve damakları şenlendiren beyaz peynir gibi temel gıda ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, un, şeker, ayçiçek yağı ve domates salçası gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinde de indirimler mevcut. Çay, makarna ve daha birçok üründe yapılan bu indirimler, aile bütçesini düşünenler için büyük fırsatlar sunuyor.