SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %25.86 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya 3-3 ikramiye ile 15.103 TL maaş yolda! 10.000, 11.450 TL alanlar temmuzda...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca emekli Temmuz zammını hesaplamaya koyuldu. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine beş ayda yüzde 22.72 zam kesinleşirken, enflasyon tahminlerinin yüzde 25'in üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Öte yandan, ek zammın da masaya geleceği konuşulanlar arasında yer alıyor. Ancak, refah payı konusu gündemdeki belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 11:15 Güncelleme 08 Haziran 2024, 11:15
Emekliye %25.86 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur’luya 3-3 ikramiye ile 15.103 TL maaş yolda! 10.000, 11.450 TL alanlar temmuzda... 1

Emekliler için Temmuz ayı zammıyla ilgili heyecan dorukta. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için, ilk altı aylık enflasyon oranında bir artış öngörülüyor. Bu kapsamda, Temmuz ayındaki artışın belirlenmesi süreci başladı.

Emekliye %25.86 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur’luya 3-3 ikramiye ile 15.103 TL maaş yolda! 10.000, 11.450 TL alanlar temmuzda... 2

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı.

Emekliye %25.86 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur’luya 3-3 ikramiye ile 15.103 TL maaş yolda! 10.000, 11.450 TL alanlar temmuzda... 3

TEK VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıktı. Böylece 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken, enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor.

SON DAKİKA