Emekliye %25.86 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya 3-3 ikramiye ile 15.103 TL maaş yolda! 10.000, 11.450 TL alanlar temmuzda...

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Emekliler için Temmuz ayı zammıyla ilgili heyecan dorukta. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için, ilk altı aylık enflasyon oranında bir artış öngörülüyor. Bu kapsamda, Temmuz ayındaki artışın belirlenmesi süreci başladı.