SSK, Bağ-Kur'luya %24 zam + 1.500 TL fatura desteği! Emekliye 14 bin 756 lira maaş tablosu çıktı! En düşük 10.250, 11.560 TL alanlar...

1 Emeklilerin ve memurların zam oranı için belirleyici olan ilk iki enflasyon verisi açıklandı. Merkez Bankası'nın son yaptığı anket, Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Sonuçlara göre, 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.68 - 24 arası bir artışı işaret ederken, memurlar ve diğer emekliler için bu oran yüzde 17.34 olarak tahmin ediliyor. Öte yandan emeklilik kartı uygulaması ile fatura desteği de geliyor.

2 Emekliler bu yıla refah payı ve taban aylık artışıyla büyüyen Ocak zammı ve ikramiye artışıyla başladı. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranı, 11.68 puanlık refah payı eklenerek yüzde 49.25 yapıldı. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.