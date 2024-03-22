Bu yıla yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle başlayan, ardından bayram ikramiyeleri yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılan emeklilere, bir müjde de banka promosyonu için geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının promosyon tutarlarının artırıldığını duyurdu.



BAŞVURU PAZARTESİ

Kayseri'de emeklilere seslenen Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Yeni promosyon rakamlarının emeklilere hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. Ardından Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da "Kamu bankalarımız pazartesi günü promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla da süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

YÜZDE 166 ARTIŞ YAPILDI

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonda son protokol Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti. Hem maaş dilimleri hem tutarlar güncellenmişti. Taban promosyon tutarları gelir/aylıkları 3 bin 500 liraya kadar olanlar için 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlar için 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlar için 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlar için 5 bin lira yapılmıştı. Kamu bankaları bu tutarları verirken, bazı özel bankalar daha yüksek ödeme yaptı. Şimdi yeni protokol hayata geçiyor. Bu kapsamda kamu bankaları promosyon ödemesini alınan aylığa göre 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltti. En alt tutarda yüzde 166.7, en yüksek tutarda yüzde 140 artış oldu. Promosyon kararının açıklanmasının ardından bazı özel bankalar da harekete geçti. Emekli müşterilerine mesaj yollayarak promosyon tutarlarını artırdıklarını duyurdu. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelleyecek. Mevcut durumda özel bankalar 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. Yeni süreçte bu tutarların da aşılması bekleniyor.

TUTAR NASIL ARTIRILACAK?

Zamlı promosyondan hem yeni hem mevcut emekliler yararlanabilecek. 3 yıllık taahhüdü devam eden emekliler kendi bankasına başvurarak promosyon anlaşmasını yenileyebilecek. Emekliye yeni promosyon ödenirken, önceki taahhütten kalan sürenin tutarı düşülecek. İsteyen emekliler bankasını da değiştirebilecek. Bunun için kalan sürenin tutarının bankaya iade edilmesi yeterli olacak.



NE KADAR İADE EDİLECEK?

İade tutarı ya da yeni promosyondan düşülecek tutar şöyle hesaplanacak:

- Daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek.

- Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.

- Örneğin; Kasım 2022'de 5 bin lira alan emekli, promosyonu 1 Nisan'da güncelleyecekse kalan 19 aylık (36 - 17) sürenin tutarını yani 2 bin 639 lirayı (5.000 / 36 x 17) iade edecek. Aynı bankadan güncelleme yapılacaksa yeni promosyonu 12 bin lira olan emekliye 2 bin 639 lira düşülerek 9 bin 361 lira ödeme yapılacak.



PROMOSYON NASIL GÜNCELLENECEK?

AYNI BANKADAN:

- Bankaya yeni promosyon başvurusu yapılacak.

- Yeni promosyon, kalan taahhüt süresinin tutarı düşülerek emekliye ödenecek.



BAŞKA BANKADAN:

- Taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarı iade edilecek.

- Yeni bankaya promosyon başvurusu yapılacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.