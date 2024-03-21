%0-%4 faizli, 12-24-36 ay vadeli İHTİYAÇ KREDİSİ! İş Bankası, Akbank, Garanti, Enpara, ING, QNB...

Son zamanlarda bankalar arasında rekabetin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz ve tüketicilere sunulan ihtiyaç kredisi kampanyaları da bu rekabetin bir yansıması olarak çeşitleniyor. İhtiyaç kredisi almayı düşünenler için, en uygun seçeneği belirlemek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. İşte Akbank, Enpara, Denizbank, Garanti, İş Bankası başta olmak üzere sunulan kredi kampanyaları...
En düşük faiz oranlarına sahip olan bankalar arasında yer alan QNB, Enpara ve Akbank gibi bankalar, ihtiyaç kredisi almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. İşte 2024 ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları...
50 BİN TL 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI
QNB İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 5.725,90 TL
Toplam Ödeme: 68.998,30 TL
Enpara İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Faiz Oranı: %0 (Özel Kampanya)
Aylık Taksit: Bilinmiyor
Toplam Ödeme: Bilinmiyor
Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Faiz Oranı: %0 (20.000 TL için)
Aylık Taksit: Bilinmiyor
Toplam Ödeme: Bilinmiyor
DenizBank İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 69.198,34 TL