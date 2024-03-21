%0-%4 faizli, 12-24-36 ay vadeli İHTİYAÇ KREDİSİ! İş Bankası, Akbank, Garanti, Enpara, ING, QNB...

Son zamanlarda bankalar arasında rekabetin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz ve tüketicilere sunulan ihtiyaç kredisi kampanyaları da bu rekabetin bir yansıması olarak çeşitleniyor. İhtiyaç kredisi almayı düşünenler için, en uygun seçeneği belirlemek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. İşte Akbank, Enpara, Denizbank, Garanti, İş Bankası başta olmak üzere sunulan kredi kampanyaları...