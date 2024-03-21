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%0-%4 faizli, 12-24-36 ay vadeli İHTİYAÇ KREDİSİ! İş Bankası, Akbank, Garanti, Enpara, ING, QNB...

Son zamanlarda bankalar arasında rekabetin yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz ve tüketicilere sunulan ihtiyaç kredisi kampanyaları da bu rekabetin bir yansıması olarak çeşitleniyor. İhtiyaç kredisi almayı düşünenler için, en uygun seçeneği belirlemek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. İşte Akbank, Enpara, Denizbank, Garanti, İş Bankası başta olmak üzere sunulan kredi kampanyaları...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 16:30 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:30
%0-%4 faizli, 12-24-36 ay vadeli İHTİYAÇ KREDİSİ! İş Bankası, Akbank, Garanti, Enpara, ING, QNB... 1

En düşük faiz oranlarına sahip olan bankalar arasında yer alan QNB, Enpara ve Akbank gibi bankalar, ihtiyaç kredisi almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. İşte 2024 ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları...

%0-%4 faizli, 12-24-36 ay vadeli İHTİYAÇ KREDİSİ! İş Bankası, Akbank, Garanti, Enpara, ING, QNB... 2

50 BİN TL 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI

QNB İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 5.725,90 TL
Toplam Ödeme: 68.998,30 TL

Enpara İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Faiz Oranı: %0 (Özel Kampanya)
Aylık Taksit: Bilinmiyor
Toplam Ödeme: Bilinmiyor

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Faiz Oranı: %0 (20.000 TL için)
Aylık Taksit: Bilinmiyor
Toplam Ödeme: Bilinmiyor

%0-%4 faizli, 12-24-36 ay vadeli İHTİYAÇ KREDİSİ! İş Bankası, Akbank, Garanti, Enpara, ING, QNB... 3

DenizBank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 69.198,34 TL

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