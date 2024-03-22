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TPAO'dan heyecanlandıran adım! Cudi ve Gabar'ın ardından Marmara Denizi'nde petrol arayacak! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Cudi ve Gabar dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından bağımsız Türkiye için yeni petrol çalışmalarına devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Adana'da 10 sondaj kuyusu açma izni alan TPAO, şimdi de Marmara Denizi'nde petrol arayacak.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 09:54 Güncelleme 22 Mart 2024, 09:54
TPAO’dan heyecanlandıran adım! Cudi ve Gabar’ın ardından Marmara Denizi’nde petrol arayacak! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor 1

İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği iller için de kullanılmaya başlandı.

TPAO’dan heyecanlandıran adım! Cudi ve Gabar’ın ardından Marmara Denizi’nde petrol arayacak! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor 2

O İLİMİZDE PETROL HEYECANI
Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Marmara Denizi'ni koydu.

TPAO’dan heyecanlandıran adım! Cudi ve Gabar’ın ardından Marmara Denizi’nde petrol arayacak! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor 3

Türkiye Petrolleri de Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.

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