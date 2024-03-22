TPAO'dan heyecanlandıran adım! Cudi ve Gabar'ın ardından Marmara Denizi'nde petrol arayacak! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği iller için de kullanılmaya başlandı.

O İLİMİZDE PETROL HEYECANI Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak 'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Marmara Denizi 'ni koydu.

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Türkiye Petrolleri de Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.