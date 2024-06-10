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2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...

Önümüzdeki dönemde dar gelirlilerden emeklilere, esnaftan işçiye, memurlardan kadınlara kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler 2024 torba yasa teklifleri olarak Meclis'e taşınacak. Bu kapsamda ilk etapta dar gelirlilere fatura desteği gündeme gelirken, bunu emeklilere yönelik ek zam teklifinin izlemesi bekleniyor. Aynı zamanda ev hanımlarına emeklilik de torba yasada yer alıyor. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 12:53 Güncelleme 10 Haziran 2024, 13:03
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro... 1

Memurlar, emekliler, sosyal destek alanların gelirlerinin artacağı Temmuz ayı yaklaşırken, önümüzdeki dönemde gelirleri artacak, vatandaşın cebini rahatlatacak, emekliliği kolaylaştıracak adımlar atılacak.

2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro... 2

Dar gelirliler, emekliler, esnaf, işçi, memur ve kadınlara yönelik geniş bir kesime ilişkin düzenlemeler torba yasa tasarılarıyla hayata geçirilecek.

2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro... 3

DAR GELİRLİYE ENERJİ DESTEĞİ
İlk düzenleme ise dar gelirliler için bekleniyor. Vatandaşa sağlanan 25 metreküp bedelsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs'ta sona ermesinin ardından yeni uygulamalar üzerinde çalışmalar başladı. Bu kapsamda dar gelirlileri rahatlatacak düzenlemeler masaya yatırıldı.

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