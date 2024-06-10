2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...

Önümüzdeki dönemde dar gelirlilerden emeklilere, esnaftan işçiye, memurlardan kadınlara kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler 2024 torba yasa teklifleri olarak Meclis'e taşınacak. Bu kapsamda ilk etapta dar gelirlilere fatura desteği gündeme gelirken, bunu emeklilere yönelik ek zam teklifinin izlemesi bekleniyor. Aynı zamanda ev hanımlarına emeklilik de torba yasada yer alıyor. İşte detaylar...