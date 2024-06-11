Emekliye 2'li bayram maaşı çıktı! Müjdeli haber; SSK, Bağ-Kur'uya en az 13.000 TL ödeme yatacak! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar...

Türkiye genelinde Emekli Sandığı (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklilerine Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemeleri başladı. Memur emeklilerinden sonra bugün sıra Bağ-Kur emeklilerine geldi. Ancak, SSK emeklilerinin ikramiyeleri ise maaş ödeme günlerine göre farklı tarihlerde yatırılacak. Bayramda ikramiyenin yanı sıra maaşlar da yatacak. İşte ödeme takvimi ve detaylar haberimizde...
Türkiye genelinde, başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi, Kurban Bayramı'nı sevdiklerine huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirebilmek için ekonomik bir destekle daha buluştu. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler, bayram öncesi sevinci yaşadılar. Kurban Bayramı ikramiyelerini dün almaya hak kazandılar.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi Kurban Bayramı'na ikramiyeleri cebinde girecek. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı ikramiyelerini dün aldı.