Emekliye 2'li bayram maaşı çıktı! Müjdeli haber; SSK, Bağ-Kur'uya en az 13.000 TL ödeme yatacak! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar...

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Türkiye genelinde, başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi, Kurban Bayramı'nı sevdiklerine huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirebilmek için ekonomik bir destekle daha buluştu. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler, bayram öncesi sevinci yaşadılar. Kurban Bayramı ikramiyelerini dün almaya hak kazandılar.