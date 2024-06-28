SSK, Bağ-Kur'luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! Emekli zammı %30.81'e yükseldi! 17-26 Temmuz arasında...

Temmuz ayında kamu işçileri, memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde yakınlarına bakanların gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra işçilerin maaşlarına da yüzde 25'in üzerinde zam yapılması bekleniyor. Bu zamlarla birlikte, en düşük memur maaşı 39.544 TL'yi, emekli memur maaşı ise 17.739 TL'yi aşacak. Peki, en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Merak edilen maaş tablosunun detayları haberimizde...