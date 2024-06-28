SSK, Bağ-Kur'luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! Emekli zammı %30.81'e yükseldi! 17-26 Temmuz arasında...

Temmuz ayında kamu işçileri, memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde yakınlarına bakanların gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra işçilerin maaşlarına da yüzde 25'in üzerinde zam yapılması bekleniyor. Bu zamlarla birlikte, en düşük memur maaşı 39.544 TL'yi, emekli memur maaşı ise 17.739 TL'yi aşacak. Peki, en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Merak edilen maaş tablosunun detayları haberimizde...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz zammı için 1 hafta kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri, emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin ve sosyal destek alanların gelirlerinde ne kadar artış olacağını belirleyecek. Ayrıca, özel sektör çalışanlarının tazminatlarında da önemli artışlar bekleniyor. İşte Temmuz zamlarına dair tüm detaylar...
Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için son haftaya girildi. Milyonlarca emekli, önümüzdeki aydan itibaren maaşlarına yansıtılacak zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla artışlar belli olacak.