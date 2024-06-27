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TOGG en değerli markalar listesinde ilk 20'de! Brand Finance açıkladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, piyasaya çıktığı andan itibaren otomotiv sektörünün gözbebeği haline geldi. Birçok araç kullanıcısı TOGG aldı. TOGG'a sadece ülke içerisinde değil yurt dışında da büyük ilgi var. İngiltere merkezli Brand Finance'in en değerli markalar listesinde TOGG ilk 20'de yer aldı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:20 Güncelleme 27 Haziran 2024, 11:20
TOGG en değerli markalar listesinde ilk 20’de! Brand Finance açıkladı 1

Togg, Brand Finance'ın "Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde 20'nci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde ise 42'nci sırada yer aldı.

TOGG en değerli markalar listesinde ilk 20’de! Brand Finance açıkladı 2

"KÜRESEL VE YEREL PRESTİJLİ LİSTELERİN ÜST SIRALARINDA YER ALIYOR"
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aracı T10X'i Türkiye'nin 81 ilinde Nisan 2023'ten itibaren kullanıcılarıyla buluşturan Togg, küresel ve yerel prestijli listelerin üst sıralarında yer alıyor.

TOGG en değerli markalar listesinde ilk 20’de! Brand Finance açıkladı 3

İLK 20'DE!
Togg, uluslararası bağımsız marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesine, T10X modelini kullanıcılarıyla buluşturduğu ilk yılında 182 milyon dolar marka değeriyle 20'nci sıradan girdi.

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