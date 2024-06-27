TOGG en değerli markalar listesinde ilk 20'de! Brand Finance açıkladı

Togg , Brand Finance 'ın " Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde 20'nci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde ise 42'nci sırada yer aldı.

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"KÜRESEL VE YEREL PRESTİJLİ LİSTELERİN ÜST SIRALARINDA YER ALIYOR"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aracı T10X'i Türkiye'nin 81 ilinde Nisan 2023'ten itibaren kullanıcılarıyla buluşturan Togg, küresel ve yerel prestijli listelerin üst sıralarında yer alıyor.