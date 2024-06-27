Milyonların geliri artıyor: Memur ve emekli aylıkları nasıl değişecek? Kamu işçilerinin zam oranı ne olacak? Kimler daha fazla tazminat alacak?

Kamu işçilerinden memurlara, emeklilerden yaşlılara, engellilerden evden yakınlarına bakanlara kadar pek çok kesimin geliri yükseliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, işçilerin zammı yüzde 25'i geçecek. En düşük maaş memurda 39.544, emeklisinde 17.739 TL'yi aşacak.
Milyonların gelirine yansıyacak Temmuz zammı için son haftaya girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle kimlerin gelirinin ne kadar artacağı belli olacak. Emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin ve sosyal destek alanların geliri artarken, özel sektör çalışanlarının tazminatında da artış görülecek. İşte tüm detaylarıyla Temmuz zamları...
SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ENFLASYON ZAMMI
Temmuz'da kök aylıklar ilk 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bunun 5 aylık bölümü belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Geriye tek veri kalırken, Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre artışın yüzde 25.81-26.61 olması bekleniyor.
MEMURA 'FARK'LI ARTIŞ
Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 5 ayda oluşan enflasyon farkına göre zam oranı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre Temmuz zammı yüzde 20.34-21.11 seviyelerinde bekleniyor. Buna göre halen 32 bin 860 lira olan en düşük maaş 39 bin 544-39 bin 797 seviyelerinde olacak.