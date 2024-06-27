Milyonların geliri artıyor: Memur ve emekli aylıkları nasıl değişecek? Kamu işçilerinin zam oranı ne olacak? Kimler daha fazla tazminat alacak?

1 Milyonların gelirine yansıyacak Temmuz zammı için son haftaya girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle kimlerin gelirinin ne kadar artacağı belli olacak. Emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin ve sosyal destek alanların geliri artarken, özel sektör çalışanlarının tazminatında da artış görülecek. İşte tüm detaylarıyla Temmuz zamları...

2 SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ENFLASYON ZAMMI

Temmuz'da kök aylıklar ilk 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bunun 5 aylık bölümü belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Geriye tek veri kalırken, Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre artışın yüzde 25.81-26.61 olması bekleniyor.