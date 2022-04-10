Son dakika: SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarında zam taşacak! Sular çekildi gün yüzüne çıktı! Yüzde 22.81'si kesinleşti! Temmuz'da zamlı ödemeler cepte!

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HABERLERİ 'Temmuz'da ne kadar zam gelecek? Emeklilere Temmuz zammı kaç TL olacak, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt aranırken konuya ilişkin son dakika gelişmeler de yakından takip ediliyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. Maaş zammı için kritik ipuçları gelmeye devam ediyor. Emeklilere yüzde 22.81 zam verilmesi artık kesinleşti. Gözler şimdi önümüzdeki 3 aylık dönemde. Zamlı maaşların hesaplara yatmasına çok az bir süre kaldı. Son 3 ayda TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Detaylara gelin hep birlikte bakalım...