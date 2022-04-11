RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 231.991,65 TL'lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL'si olanlar...

231.991,65 TL'lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL'si olanlar...

TOKİ 6 ilde yeni konut satışına başladı. 231.991,65 TL'ye, 250.897,35 TL'ye 2+1, 3+1 daireler satılıyor. Daire alabilmek isteyenlere güzel haber TOKİ'den geldi. 57.997,91 peşinat ödeyenler 300 bin TL altında olan evleri aylık 1.449,95 TL ödeyerek alabilecek. 120 ay vade yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev sahibi olmaya can atan vatandaşlara her türlü basitliği sağlıyor. İşte güncel TOKİ konut satışları ve ödeme planı ile ilgili çeşitli bilgiler...

11.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:10
231.991,65 TL’lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL’si olanlar...

TOKİ'den daire almak isteyenleri ilgilendiriyor. Ankara, Bitlis, Bursa, İzmir, Karaman, Kilis'te 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata satılmaya başlandı. Bitlis'teki konutlar için başvurular 06.04.2022 - 12.04.2022 tarihleri arasında alınıyor. Bursa'daki konutlar için ise süreç 19 Nisan'da sona eriyor. İzmir ve Karaman'da yer alan konutlar için de başvurularınızı 15 Nisan'a kadar yapabilirsiniz. İşte ucuza daire almanın TOKİ güvenceli yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
231.991,65 TL’lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL’si olanlar...

Proje Adı: ANKARA İLİ PURSAKLAR İLÇESİ SOSYAL KÜLTÜREL TESİS

Satış türü: Açık Artırma

Kura: 21.04.2022

231.991,65 TL’lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL’si olanlar...

Proje Adı: BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

Satış türü: Kuralı Satış

Başvuru dönemi: 06.04.2022 - 12.04.2022

Kura: 18.04.2022

231.991,65 TL’lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL’si olanlar...

Proje Adı: BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAH. 805 KONUT 2 ADET TİCARET MERKEZİ

Satış türü: Kuralı Satış

Başvuru dönemi: 13.04.2022 - 19.04.2022

Kura: 26.04.2022

231.991,65 TL’lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL’si olanlar...

Proje Adı: İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 DÜKKAN

Satış türü: Kuralı Satış

Başvuru dönemi: 11.04.2022 - 15.04.2022

Kura: 22.04.2022

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