231.991,65 TL'lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! Yastık altında 57 bin TL'si olanlar...
TOKİ 6 ilde yeni konut satışına başladı. 231.991,65 TL'ye, 250.897,35 TL'ye 2+1, 3+1 daireler satılıyor. Daire alabilmek isteyenlere güzel haber TOKİ'den geldi. 57.997,91 peşinat ödeyenler 300 bin TL altında olan evleri aylık 1.449,95 TL ödeyerek alabilecek. 120 ay vade yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev sahibi olmaya can atan vatandaşlara her türlü basitliği sağlıyor. İşte güncel TOKİ konut satışları ve ödeme planı ile ilgili çeşitli bilgiler...
11.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:10
TOKİ'den daire almak isteyenleri ilgilendiriyor. Ankara, Bitlis, Bursa, İzmir, Karaman, Kilis'te 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata satılmaya başlandı. Bitlis'teki konutlar için başvurular 06.04.2022 - 12.04.2022 tarihleri arasında alınıyor. Bursa'daki konutlar için ise süreç 19 Nisan'da sona eriyor. İzmir ve Karaman'da yer alan konutlar için de başvurularınızı 15 Nisan'a kadar yapabilirsiniz. İşte ucuza daire almanın TOKİ güvenceli yolları...