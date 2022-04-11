Emeklilere müjde ikramiyeler yüzleri güldürecek! 🔥Bayramda cepler kabaracak! Bir bayramda 1.655 lira 61 kuruş, iki bayramda 3 bin 311 lira!
Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli milyonlarca vatandaş ne kadar ikramiye alacaklarını beklemeye başladı. Bilindiği üzere bayram ikramiyeleri her sene derli toplu olarak Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz sene oluşturulan zamla eş güdümlü SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri 1.100 TL bayram ikramiyesi almıştı. Gözler bu kez 2022 tarihine çevrildi. Bu sene asgari ücrete oluşturulan dev zam ardından başka ödemelerde de büyük zam beklentisi oluştu. Emekliler bir yandan Temmuz ayındaki maaş zammını beklerken bir yandan da bayram ikramiyeleri amacıyla sabırsızlanıyor. Peki; Ramazan ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında verilecek? 2022 Zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? İşte mevzuya dair son dakika gelişmeler...
Mayıs ayına çok az bir süre kaldı. Emekli vatandaşların gözü kulağı bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılan son dakika açıklamalarda! Bu yılki bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül gündemde yer alıyor. 2022 yılında net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçerse milyonlarca emekli bayramda ikramiye olarak bin 655 lira 61 kuruş alabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Emekli vatandaşlara ödenen bayrma ikramiyeleri ise 2 Mayıs'tan önce hesaplara aktarılacak. Nisan ayının ilk haftasını bitirdiğimiz şu günlerde emeklilerin heyecanı iyice arttı. İkramiyelerin ceplere girmesine az bir süre kala bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı, bayram ikramiyelerinin ne kadar yatırılacağı merak konusu oldu. Nisan sonunda ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyesi için yeni gelişmeler yaşandı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.
Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor: