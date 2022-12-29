Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur, EYT'liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI yatıyor! PTT'den 2022'nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...

SSK, Bağ-Kur, EYT'liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI yatıyor! PTT'den 2022'nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...

Nakit ihtiyacı olan emekliler bankalar tarafından verilen destek ödemelerini merak ediyor. Yeni yıla az bir zaman kala kamu bankaları 2022'nin son müjdesini verdi. SMS ile anında kredi başvurusu, 3 ay ertelemeli kredi ve birçok emekliye uygun fırsatlarla sunulan krediler için araştırmalar hızlandı. İşte PTT emekli kredisi detayları ve diğer bankalar tarafından yapılan kampanyalar...

takvim.com.tr
29.12.2022 11:19 - Son Güncelleme: 29.12.2022 11:23
SSK, Bağ-Kur, EYT’liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI ödeniyor! PTT’den 2022’nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...

Emekliye yılın son kredi müjdesi geldi. Telefonunuzdan tek SMS ile başvuru yapabilir ve PTT ATM'den çekebilirsiniz. İşte emekli ye kredi kampanyları ve tüm detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağ-Kur, EYT’liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI ödeniyor! PTT’den 2022’nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...

PTT'DEN EMEKLİLERE 35 BİN TL SMS KREDİ

Maaşını PTT iş yerlerinden alan emekliler artık PTT Şubelerine gitmeden kredi alabiliyor. KREDİ İÇİN PTT BOŞLUK TC KİMLİK NUMARASI YAZIP 3050'YE SMS İLE GÖNDERİN, Emekli Kredinizi hesabınıza direkt yatırılacaktır.

SSK, Bağ-Kur, EYT’liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI ödeniyor! PTT’den 2022’nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...
Kredi Miktarı 35.000 TL
Hesabınıza Yatacak Tutar 34.807,5 TL
Toplam Ödeyeceğiniz Tutar 60.876,42 TL
Kredi Vadesi (Ay) 36
Taksit Sayısı 36
KKDF 3.105,17 TL
Tahsis Ücreti 192,5 TL
Gecikme Faiz Oranı %3.497
Efektif Yıllık Faiz Oranı %49.3733
Akdi Faiz Oranı %2.69
SSK, Bağ-Kur, EYT’liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI ödeniyor! PTT’den 2022’nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...

3 AY TAKSİT ERTELEMELİ 40 BİN TL KREDİ

N Kolay'da 70.000 TL'ye kadar kredinizi 5 dakikada alabilirsiniz. Üstelik size özel faizlerle kullandığınız krediniz şubeye gitmeden, hafta sonu olsa bile anında hesabınıza geçer.

SSK, Bağ-Kur, EYT’liye TEK SMS ile ödeme! Emekli maaşının 10 KATI ödeniyor! PTT’den 2022’nin SON kıyağı! Anında telefondan başvuru...
Kredi Miktarı 15.000 TL
Hesabınıza Yatacak Tutar 14.917,5 TL
Toplam Ödeyeceğiniz Tutar 29.505,22 TL
Kredi Vadesi (Ay) 36
Taksit Sayısı 36
KKDF 1.740,62 TL
Tahsis Ücreti 82,5 TL
Gecikme Faiz Oranı %4.407
Efektif Yıllık Faiz Oranı %65.3172
Akdi Faiz Oranı %3.39
SON DAKİKA