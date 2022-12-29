KUYRUK BEKLEME e-DEVLET'TEN YAP! EYT'lilere 10 maddede başvuru yöntemi! EYT'liler nasıl emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılana maaş hesaplaması
Tüm EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesi hem milyonlarca EYT'liyi hem de ailelerini sevindirdi. Peki kapsamdaki EYT'liler için süreç ne zaman başlayacak? Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Doğum, askerlik borçlanması ne kazandıracak? E- Devlet'ten EYT başvurusu yapılıyor mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği müjde geldi. Tüm EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara yönelik düzenleme ile, prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli olabilecek. Peki kapsamdaki EYT'liler nasıl emekli olabilecek? Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Borçlanma kimlere ne kazandıracak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
* Kim, ne zaman emekli olacak?
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler uygulama yürürlüğe girer girmez emeklilik başvurusu yapabilecek. Prim ya da yılı tamamlayamayanlar da şartları sağladıklarında emeklilik imkanı elde edecek.
* Ne zaman yürürlüğe girecek?
Tasarı Ocak ayında TBMM gündemine gelip yasalaşacak. Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eğer yasada yürürlük tarihi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olarak belirlenmişse, bu tarihten itibaren başvuru süreci başlayacak. Yapılan açıklamalar düzenlemenin yasalaşır yasalaşmaz yürürlüğe gireceği yönünde. Ancak her şey Meclis sürecinde belli olacak.