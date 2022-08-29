SSK, Bağ-Kur erken emeklik formülü! 4A, 4B, 4C’liler bunlarda biri sizde varsa 47,48,49 yaşında paydos edin! Yaş ve prim şartı yok! 10 puan artıyor!

Keza bu sigortalıların normal emeklilik için gereken prim gün sayısı diğer sigortalılardan farklı olarak 9000 gün olmayıp 7200 prim gün sayısından ibarettir.

Bu sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 7200'den az olanlar için 7200 gün (%40), daha fazla olanlar için toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.

Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıları açısından prim ödeme gün sayısı 25 yıldır. Bu da 9000 güne tekabül etmektedir. Buna göre prim ödeme gün sayısı 9000'den az olanlar için 9000 gün (% 50), daha fazla olanlar için toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır.

Aylık bağlama oranının hesabında, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınmaktadır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır, ancak aylık bağlama oranı her halükârda %90'ı geçememektedir.