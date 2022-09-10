10 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir? EYT’de kimler emekli olabilecek açıklandı! Tek formül ve tarih artık netleşti!

Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamıyla kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim koşulu bulunuyor. Teknik çalışmada ilaveten primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üstünde duruluyor. Bu noktada çok daha çok prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar yönünden da bir üstünlük oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar amacıyla 7200 erkekler amacıyla 9 bin gün masada bulunuyor. EYT yasasından yararlanmak amacıyla 9 bin gün ya da 7 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar amacıyla bir üstünlük oluşturulabilecek.