10 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir? EYT'de kimler emekli olabilecek açıklandı! Tek formül ve tarih artık netleşti!
10 Eylül EYT son dakika bugün son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EYT'de nefesler tutuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini ve tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki bu model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi hususları içeriyor?... İşte 6 adımda teknik çalışmanın detayları...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Tek model üstünde yoğunlaşan çalışmalarda teknik kısımla alakalı detaylar üstünde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti.
1-EYT için prim önem kazanıyor
Teknik çalışmalar yapılırken bilhassa 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olarak çalışmaya başlamış fakat belli bir prim oranına gelmiş sigortalılar üstünde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı vakit 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda. Yani yaş koşulu getirildiği amacıyla yaşa takılmış durumda. Fakat bu sigortalıların bütününün yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması olası değil.
Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamıyla kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim koşulu bulunuyor. Teknik çalışmada ilaveten primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üstünde duruluyor. Bu noktada çok daha çok prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar yönünden da bir üstünlük oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar amacıyla 7200 erkekler amacıyla 9 bin gün masada bulunuyor. EYT yasasından yararlanmak amacıyla 9 bin gün ya da 7 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar amacıyla bir üstünlük oluşturulabilecek.
EYT için süreye bakılıyor
Teknik çalışmada bakılan bir başka husus ise sigortalı olarak bekleme vakitleri. Kadınlar amacıyla 20 erkekler amacıyla ise 25 senelik bekleme vakitleri de var. Bu halde yasadan yararlanacak kadınların 230 senesi ereklerin ise 25 senesini doldurmaları gerekiyor. Buna göre kadınlar yönünden 20 senelik vakit dolmuş halde. Fakat erkekler amacıyla 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar 25 senesi doldurdular. Daha sonra sigortalı olanlar amacıyla 2023 ve 2024 senesinın gelmesi gerekiyor. Böylece yasa bugün çıktığında 6 Eylül 1997 evvel sigortalı olan erkekler amacıyla vakit dolmuş olacak.
EYT için yaş aralığı
Teknik çalışmada EYT yasasından yararlanacak olanların yaşları da değerlendiriliyor. Bu gün bakıldığında bir kısım EYT'linin primini doldursa bile 40'lı yaşlarda bulunduğu görülüyor. Burada birkaç seçenek bulunuyor. Birisi yasada tespit edilen yaş şartına kalan zamanın belli oranda indirilmesi, öteki ise kadınlar amacıyla 50 erkekler amacıyla 52 yaş bareminin konulması. Teknik çalışma esnasında primini dolduran bir sigortalının 47 yaşında aynı şekilde primini dolduran bir sigortalının ise 53 yaşında bulunduğu durumda ikisinin ayın şartlarda emekli edilmesinin doğru olup olmayacağı da değerlendiriliyor.